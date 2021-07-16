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ZONGULDAK - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

ZONGULDAK - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

16 Temmuz 2021 Cuma 00:36

Türk Bayraklı yürüyüş Dualar edilmesi Vali Mustafa Tutulmaz'ın konuşması Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın konuşması 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik GünüZONGULDAK - İstasyon Caddesinde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, kent merkezindeki Madenci Anıtı önüne yürüdü.

Türk Bayraklı yürüyüş

Dualar edilmesi

Vali Mustafa Tutulmaz'ın konuşması

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın konuşması

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ZONGULDAK - İstasyon Caddesinde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, kent merkezindeki Madenci Anıtı önüne yürüdü. Burada sosyal mesafe kuralına uyularak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Sinevizyon gösterimi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edilen programda, bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Vali Mustafa Tutulmaz, burada yaptığı konuşmada, tarihi boyunca hürriyeti, birlik ve beraberliği uğrunda azim, inanç ve kararlılıkla mücadele eden, ödün vermeyen, asil, cesur ve necip milletimiz, bunun en son örneğini 15 Temmuz 2016 gecesi gösterdiğini söyledi.

Milli iradeyi yok saymaya çalışan, aklını kiraya vermiş, dış güçlerce yönlendirilen ve kullanılan, şuursuz, alçak FETÖ hainlerine karşı milletin, ülkemizin geleceğine, milli irade ve demokrasiye sahip çıktığını hatırlatan Tutulmaz, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi demokrasi, istiklal ve istikbalimizden asla taviz verilmemiş, milletimizin varlığına, birliğine, dirliğine ve demokrasisine yönelen tehdidi bertaraf etmek için FETÖ terör örgütüne ve hain harekete karşı gereken cevap milletimizce verilmiştir. Geçtiğimiz süreçte

FETÖ ve darbecilerle mücadelede önemli bir yol kat edilmiş, büyük bir başarı sağlanmış, mücadele halen etkin bir şekilde devam etmektedir, kararlılıkla devam etmektedir. Hain FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 gecesi kalkıştığı alçak, hain darbe girişimini ve ihaneti buna karşılık olarak aziz milletimizce canı pahasına ortaya konulan onurlu direnişi milletimiz hiçbir zaman unutmayacak, anlatacak ve hatırlatacaktır."

Vali Tutulmaz, daha sonra sosyal medyada yer alan "Selam olsun" adlı yazıyı okudu, yazı vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da 15 Temmuz'un büyük bir demokrasi mücadelesinin adı olduğunu belirterek, "Bu mücadelenin ve zaferin sahibi tüm milletimizdir. 15 Temmuz gecesi ülkemiz için yeni kapılar aralayarak milletimizin kardeşliğini pekiştirmiştir. Birlik, beraberlik ruhu içerisinde darbecilere en anlamlı cevabı bir kez daha hep beraber tek yürek olarak vermiş oluyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sancak koşusunun ardından sancak Vali Tutulmaz'a takdim edildi.

Öte yandan Türk Kızılayı tarafından Madenci Anıtına getirilen mobil aşı aracıyla Kovid-19 aşı zamanı gelen vatandaşlar aşılarını oldular.

ZONGULDAK - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
ZONGULDAK - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
ZONGULDAK - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
ZONGULDAK - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz, Zonguldak, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika


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