Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çaycuma ilçesinde bir şahsın ikametinde arama kararına istinaden yapılan aramada; 28 kök kenevir bitkisi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İkamette bulunan 2 şüpheli şahsın ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Zonguldak 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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