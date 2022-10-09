Zonguldak 3. sayfa haberi | Zonguldak'ta "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları" uygulaması - Son Dakika
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Zonguldak 3. sayfa haberi | Zonguldak'ta "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları" uygulaması

09.10.2022 13:50
Zonguldak 3. sayfa haberi | Zonguldak'ta "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları" uygulaması

Edinilen Zonguldak gelişmesine göre Zonguldak'ta "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları" uygulaması gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları" uygulaması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca 43 ekip ve 135 personelin katılımıyla Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması icra edildi. Uygulamada; 2 bin 557 şahıs sorgulandı. 207 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Yapılan sorgulamalar sonucunda; 4 yoklama kaçağı, 1 Kasten Yaralama ve 1 Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan aranan toplam 6 aranan şahıs hakkında işlem yapıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak 3. sayfa haberi | Zonguldak'ta 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları' uygulaması - Son Dakika

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