Zonguldak 3. sayfa: Kdz. Ereğli ve Kozlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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Zonguldak 3. sayfa: Kdz. Ereğli ve Kozlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

10.10.2022 15:09
Zonguldak 3. sayfa: Kdz. Ereğli ve Kozlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Zonguldak haberi: Zonguldak'ın Ereğli ile Kozlu ilçelerinde 7-8 Ekim 2022 tarihlerinde yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alınırken, 2 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ile Kozlu ilçelerinde 7-8 Ekim 2022 tarihlerinde yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alınırken, 2 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kozlu ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda S.Ş., R.Ö, T.A, O.Ç. ve S.Ç. isimli 5 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama da 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. S.Ş., R.Ö, T.A, O.Ç. ve S.Ç. isimli şüpheli şahıslara 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan adli işlemler yapıldı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ise E.A, T.K. ve O.Ç. isimli 3 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama da 4 gram uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu hap, 2 adet tabanca ve 64 adet mermi ele geçirildi. E.A., T.K. ve O.Ç. isimli şüpheli şahıslara 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan adli işlemler yapıldığı bildirildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak 3. sayfa: Kdz. Ereğli ve Kozlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak 3. sayfa: Kdz. Ereğli ve Kozlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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