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Zonguldak 4 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayacak - Son Dakika

Zonguldak 4 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayacak

03.06.2021 13:24
Zonguldak 4 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayacak, System.String[]

Zonguldak 4 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayacak Sarıoğlu, "Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz dosya hakkında görüşmek istiyoruz" Tüm İşçi Emeklileri Dul Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, yarın Zonguldak'a gelerek açılışlar gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı...

Zonguldak 4 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayacak

Sarıoğlu, "Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz dosya hakkında görüşmek istiyoruz"

ZONGULDAK - Tüm İşçi Emeklileri Dul Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, yarın Zonguldak'a gelerek açılışlar gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kabul ettiği takdirde kendisine iletilen dosya hakkında görüşmek istediğini söyledi.

Tüm İşçi Emeklileri Dul Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan'ın emeklilerin sorunlarının yer aldığı dosyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini söyledi. Kendisi kabul ettiği takdirde Tüm İşçi Emeklileri Dul Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan ile birlikte kendisi ile görüşmek istediklerini belirterek "Tüm İşçi Emeklileri Dul Yetimleri Derneği Zonguldak Şubesi olarak yarın ilimize emeği başkentine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ziyaret edecek ve bazı açılışlar yapacak. Tüm İşçi Emeklileri Dul Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, aylar öncesinden Türkiye'de 13 milyon emekli adına emeklilerin hak ve menfaatleri için mücadelesine devam ediyor. Emeklinin 3 talebi var. Bunlardan birincisi işe başladığından emekli olduğu tarihe kadar ödediği prim karşılığı kadar maaş alması bu konuda intibak yasasının çıkması adaletsiz maaş dağılımının ortadan kalkması ayrıca sağlıktan katkı paylarının kesilmemesi bizler hepimiz yaşlı insanlarız doğal olarak hastaneye gitmek durumunda kalıyoruz. Bu kesintilerin asgariye inmesi ya da kesilmemesi son olarak dini bayramlarda verilen ikramiyelerin asgari ücret seviyesinde verilmesini istiyoruz. İlk ikramiyeler verildiğinde kurban bin liraydı şimdi kurban 3 bin lira. Cumhurbaşkanım 13 milyon emekli ailesi ile birlikte 26 milyon emekli insanız sizlere saygı duyuyoruz. Zonguldak'a geldiğiniz için zatıalinize 160 bin emekli adına hoş geldin diyoruz. Zonguldak'ta 160 bin emekli 137 bin çalışan var. Ben 1968 yılında işe girdiğimde 40 bin işçi vardı. Şimdi ise 7 bin işçi kaldı. Ülkemizin menfaati, istikrarı ve huzuru için biz yaşlı emekliler ülkenin akil heyeti sayılırız. Biz ülkemiz ve vatanımız için ölürüz. Tüm İşçi Emeklileri Dul Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan sizlere bir dosya verdi. Eğer davet ederseniz emekli sorunlarını aktarmak durumundayız. Zatıaliniz zaten biliyorsunuz. Emekli zor durumda ve mağdur. Bu konuda Cumhurbaşkanımız ile genel başkanımızın verdiği dosya hakkında görüşmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

(SÖ-OA-ÖK-Y)

Zonguldak 4 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayacak
Zonguldak 4 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayacak

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Sarıoğlu, Zonguldak, işçi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Zonguldak 4 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayacak - Son Dakika


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