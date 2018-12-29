Son Dakika Haberleri: Zonguldak 41 Yıldır Süren Ödüllü Okey Turnuvası

Zonguldak 41 Yıldır Süren Ödüllü Okey Turnuvası

1 saat önce

41 yıldır süren ödüllü okey turnuvasıZonguldak'ta, amatör ligde mücadele eden futbol takımına katkı amacıyla 41 yıldan bu yana her yılbaşı öncesi düzenlenen hindi ödüllü okey turnuvasının finalinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

41 yıldır süren ödüllü okey turnuvası

Zonguldak'ta, amatör ligde mücadele eden futbol takımına katkı amacıyla 41 yıldan bu yana her yılbaşı öncesi düzenlenen hindi ödüllü okey turnuvasının finalinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Finalde birinci olan Hayri Tavukçu, canlı hindinin sahibi oldu.

Zonguldak 2'nci Amatör Lig'de mücadele eden Tersanespor'a gelir sağlamak amacıyla yapılan okey turnuvasının 41'incisi, bir restoranda gerçekleştirildi. 67 kişinin kulübe bağış yaparak katıldığı turnuva, 3 gün sürdü. Son günde finale kalanların oyunu büyük çekişmeye sahne oldu. Finalde, masanın kenarına canlı hindi konuldu. Yaklaşık 1 saat süren oyun sonunda Hayri Tavukçu birinci, Levent Niler ikinci, Engin Üstünkol üçüncü ve Meftun Uzun dördüncü oldu. Hayri Tavukçu, hediye edilen canlı hindi ile objektiflere poz verirken, dereceye girenlere kesilmiş hindi verildi.

Hayri Tavukçu, geleneksel hale gelen turnuvanın birçok insanı yeni yıl öncesi bir araya getirdiğini söyledi. Tersanespor'a katkı sunduklarını belirten Hayri Tavukçu, Tersanespor'un 41 yıldır geleneksel olarak düzenlemiş olduğu bu turnuva, inşallah gelecek nesillere örnek olur. Gençlerin bu geleneği sürdüreceğine inanıyorum. Çok güzel geçti, inşallah devamı gelir herkese hayırlı ve uğurlu olsun dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:43 Kaynak: DHA

Futbol, Zonguldak, Güncel
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