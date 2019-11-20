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Zonguldak 990 uyuşturucu hapla yakalandı

6 saat önce

990 uyuşturucu hapla yakalandıZonguldak'ın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 990 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

990 uyuşturucu hapla yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 990 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Daha önce de uyuşturucu madde ile yakalanan M.O., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, takibe aldığı M.O. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 990 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

5 yıl önce Emniyet Müdürlüğü'nün önündeki park halindeki araçta yapılan aramada davulun içinde uyuşturucu madde ele geçirildiği, tutuklanan M.O.'nun cezasını tamamladıktan sonra tahliye edildiği belirtildi.

M.O. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak 990 uyuşturucu hapla yakalandı

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:24 Kaynak: DHA
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