Zonguldak'a giriş çıkış sınırlandırılmaları uzatıldı - Son Dakika
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Zonguldak'a giriş çıkış sınırlandırılmaları uzatıldı

6 saat önce

Zonguldak'a giriş çıkış sınırlandırılmaları uzatıldı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: "Bizim bütün rakamımız 567 iken bunun içerisinde maalesef 137 sağlıkçımız var.

Zonguldak'a giriş çıkış sınırlandırılmaları uzatıldı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: "Bizim bütün rakamımız 567 iken bunun içerisinde maalesef 137 sağlıkçımız var. Sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar"

ZONGULDAK - Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, il ve ilçe hudutlarındaki giriş çıkış sınırlandırılmalarının uzatıldığını açıkladı. Bektaş, il geneli vaka rakamının 567 iken bunun 137'sinin sağlıkçılar olduğunu açıkladı. Bektaş, "Baştan bu tarafa her tedbir alınmasına rağmen sağlıkçılarımız hastalarla diyaloglarla kendilerini korudular. Ancak birbirleriyle diyaloglarını korumadılar. Bugün en yüksek perdeden bütün yetkili arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran bir olaydır" şeklinde konuştu.

Zonguldak Valisi, il bilim ve pandemi kurulları ile yaptığı toplantı sonrası basın toplantısı düzenledi. Gazeteciler ile bir araya gelen Vali Bektaş, İl Sağlık Müdürü ve Belediye Başkanı alınan son kararları açıkladı. İl ve ilçe hudutları arasındaki geçiş sınırlandırılmalarının uzatıldığını açıklayan Bektaş, "Türkiye genelinde Zonguldak risk itibariyle öne çıkmış illerimizden birisi. Biraz erken başladık. Gerçekten rakamlarımız oldukça yüksek seyretti. Arkasından Cumhurbaşkanlığımız da Zonguldak'ı 30 büyükşehir ili ile aynı kategoride bir tedbirler önlemler paketine dahil ettiler. Ondan bu tarafa yaklaşık 15 gün olacak. Arkasından biz kendi içimizde genel sınırlamalardan daha öte birkaç konuda arkadaşlarımızla istişare ederek sınırlamalar getirmek zorunda kaldık. Doğrusu geldiğimiz süreçte bütün rakamlar olayın durağana girdiği ve ufak ufak başlayabileceğimiz konusunda kanaatimiz var. Ama her zaman hesapta olmayan şeyler hesapları bozabiliyor. Bizim üç sınırlama konusu vardı. Birisi il hudutlarındaki sınırlamaları ilçe hudutlarında da almaya karar vermiştik. Herkesin kanaati bu konunun bir süre daha devam etmesi yönünde. Yani şu demek oluyor bizim ilçe sınırlarında aldığımız ilave tedbirler süresini muhtemelen hükumetin il sınırları için alacağı yeni kararları dikkate alarak belirleriz ama devam edecek" diye açıkladı.

"Pozitif vakaların 137'si sağlıkçılar"

Sağlık çalışanlarının süreçte kendilerini koruyamadığını ifade eden Vali Bektaş, "Bir diğer sıkıntımız. Aslında gerçekten ifade etmekte de zorlanıyorum. Bizim bütün rakamımız 567 iken bunun içerisinde maalesef 137 sağlıkçımız var. Sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Baştan bu tarafa her tedbir alınmasına rağmen sağlıkçılarımız hastalarla diyaloglarla kendilerini korudular. Ancak birbirleriyle diyaloglarını korumadılar. Bugün en yüksek perdeden bütün yetkili arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran bir olaydır. Normalde sağlık çalışanlarımızın bize getirdiği yük olmasaydı belki de bu gün geri dönüşü konuşuyor olacaktık. Bu da gerçekten zor oldu. Sağlıkçılarımızı biz misafirhanede misafir ettik. Devletimiz oturdu düşündü onlardan ücret almadı. Yemeklerinden de ücret almadı. Servisleri de sağlamaya çalıştık. Ama orada kendi aralarındaki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini hem de bizi sıkıntıya soktular. Bundan sonra bunun da durulacağını, azalacağını artık herkesin bu işi öğrenmiş olmasını varsayıyoruz. Aslında sağlıkçılarımız bizim burada kahramanımız. Ön cephede savaşanlarımız. Kendi hayatlarını ortaya koyan insanlar" şeklinde konuştu.

"Halk pazarları için bir hafta daha açılmama kararı"

Vali Bektaş, halk pazarlarının açılmaması için bir haftalık daha yasaklama kararını açıkladı. Bektaş, "İkinci konu pazarlarla ilgili yasaklama getirmiştik. Doğrusu biz bu pazarlarla ilgili aldığımız düzenleyici sınırlayıcı kararların pandeminin sınırlandırılması için çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Zonguldak zaten çok dar mekanlarda hareket etmeye çalışan bir şehir. Pazar da bu dar mekanlarız içinde kurulmuş bir yer. Bir de pazarı katsaydık. Pandemi ile mücadelede buralara gelemezdik diye düşünüyoruz. Ayrıca pazarların kurulmaması bir kısım tabiri yerinde midir ama kullanacağım. Fırsatçı esnafa sanki bir imkan tanıdı. Bir kısım alışveriş mekanlarımızda hak edilmemiş fiyatlarda artışlar gördük. Bütünüyle değil ama perakende sektöründeki bir kısım işyerlerinde haksız artışlar görüyoruz. Bunlarla ilgili Ticaret il Müdürlüğü elemanları sürekli kontrol ediyorlar. Ceza yazma yetkisi bakanlıkta. Onlar cezaları uygulayacak. Bir hafta daha il genelinde pazarların açılmaması kararımızı sürdürmek istiyoruz. Ramazan'da bu kararımızı görelim. Ondan sonra büyük ihtimalle bir haftadan sonra pazarlarımızı serbest bırakmayı planlıyoruz. Son kararımızı o zaman vereceğiz. Biz gerçekten pazarcılarımızın sabırlarını bir hafta daha zorlamak istiyoruz ve onlardan anlayış bekliyoruz." diye ifade etti.

"Zonguldak Türkiye'de vakada da tedbirlerde de öne çıktı"

Erdoğan Bektaş, "Türkiye'de Zonguldak öne çıktı. Türkiye'de tedbirlerde de Zonguldak öne çıktı. Türkiye de Zonguldak da bunu çözebiliyor. Sağlık Bakanımız da bunu ifade etti. Hepiniz duydunuz. İzolasyon konusunda çok ciddi bir yapı kurduk. Her izolasyona tabi ettiğimiz insanın evine her gün ya asker ya polis gidiyor. Makul şüphelilerden yeni vakalar çıkıyor. Temaslılar. Pozitiflerin yakın temas aileleri, beraber çalıştığı insanlardan çıkıyor. Yeni olaylar durdu. İlçe sınırları arasındaki tedbirlerimiz her ilçeyi kendi içinde tuttu. Şimdilik iyi bir yerdeyiz. Daha da iyi olmak istiyoruz. Ama her geçen gün daha da dikkatli olmak durumundayız" şeklinde konuştu.

Zonguldak'a giriş çıkış sınırlandırılmaları uzatıldı

Zonguldak, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 03:27 Kaynak: İHA

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