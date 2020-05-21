Zonguldak'a giriş çıkışlarda uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı öncesinde kentin giriş ve çıkışlarında uzun kuyruklar oluştu. Polis ve jandarma ekipleri sürücüleri denetledi.



Yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede 14 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış kısıtlaması 15 gün uzatılmıştı. İlçeler arası geçiş yasağı ise üç gün daha uzatıldı. Bayrama kadar geçişler yasaklanırken, yasağın esnetilmesi durumu bayram sonrası görüşülecek.



Öte yandan, 65 yaş üstü vatandaşlara 1 ay süreyle geri dönmemek kaydıyla seyahat izni verilmesinin ardından izin belgesi alan vatandaşlar, kent giriş ve çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Polis ve jandarma ekipleri kent giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürürken, maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda sürücüler sık sık uyarılıyor. - ZONGULDAK