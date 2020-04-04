Zonguldak'a giriş ve çıkışlara izin verilmiyor - Son Dakika

Zonguldak'a giriş ve çıkışlara izin verilmiyor

ZONGULDAK - Zonguldak'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında il girişinde istisnai durumlar haricinde durdurulmasına yönelik kararın ardından polis ve jandarma oluşturduğu kontrol noktasında izin belgesi olmayan araçları geri çeviriyor.

Zonguldak Alaplı ilçesinde polis ve jandarma kontrol noktalarında durdurulan otomobillerdeki kişilerin ikametleri soruldu. Başka illerde ikamet edenlerin geçişine ekipler izin vermezken, araçlar geri döndürüldü.

Gece 00.00'dan itibarı ile başlayan uygulamada ise, bir çok sürücünün durumdan haberdar olmadıklarını söylemesi dikkat çekti. Emniyet ekipleri gelen genelgeyi vatandaşlara okuyarak 30 büyük şehre giriş ve çıkışların yasaklandığını belirtti. Kilometrelerce yol gelen bazı sürücüler geldikleri gibi geri döndü.