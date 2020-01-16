Zonguldak'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Zonguldak'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

Zonguldak'a şehit ateşi düştüHAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin (25) Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyündeki ailesine acı haber verildi.

Zonguldak'a şehit ateşi düştü

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin (25) Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyündeki ailesine acı haber verildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin şehadet haberi, Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyü Miyanyediler Mahallesi'nde oturan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli maden işçisi baba Satılmış, anne Naciye Miyanyedi ve kardeşi Nazmi Miyanyedi'ye (18), Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ve askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehit haberini alan Satılmış Miyanyedi gözyaşlarını tutamadı. Satılmış Miyanyedi'yi köylüler teselli etmeye çalıştı. Anne Naciye Satılmış da acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Sait Miyanyedi'nin evine Türk bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi. Sait Miyanyedi'nin 5 yıldır Sözleşmeli Er olarak Hakkari'nin Çukurca görev yaptığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Gürkay GÜNDOĞAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) -

Zonguldak'a şehit ateşi düştü

Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli istifa etti
Müge Anlı'nın programına çıkan çete lideri, canlı yayında gözaltına alındı Gelecek Partisi'nden erken seçim iddiası: Türkiye 2021'in Mayıs ayında sandığa gidecek Deniz Seki arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı! Herkes "Arkandaki Ekrem İmamoğlu mu?" diye sordu

Son Dakika Haberleri
15:43 Lüks araçtaki 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük çalındı - Son Dakika
15:39 Milli eğitim müdürleri Silifke'de toplandı - Son Dakika
15:38 Başkan Özen, Akıllı Şehirler ve Belediyeler kongresine katıldı - Son Dakika
15:38 Düzce'de yatırımcıya tam destek - Son Dakika
15:38 Halk Et'te bir ayda 14 ton et satıldı - Son Dakika
15:09 İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor - Son Dakika
14:50 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 15:45:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]