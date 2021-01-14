Zonguldak'a yılın ilk karı yağdı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Zonguldak'a yılın ilk karı yağdı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
14.01.2021 16:51
Zonguldak'a yılın ilk karı yağdı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı Zonguldak'ta yüksek kesimlere ilk kar yağdı.
Zonguldak'a yılın ilk karı yağdı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta yüksek kesimlere ilk kar yağdı.
Zonguldak Merkez'de yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyir eden Zonguldak'ta rakım olarak yüksek olan yerlerde kar yağışı etkili oldu. Ormanlar beyaz örtü ile kaplandı. Zonguldak kent merkezinde aralıklarla yağmur yağışı etkili olurken, kentin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanların beyaz örtü ile kaplanması ile güzel görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının ise hafta sonu düşmesi bekleniyor.
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