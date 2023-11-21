Zonguldak açıklarında batan geminin konumu tespit edildi

Hafta sonu Türkiye'yi etkisi altına alan kuvvetli fırtına, pazar günü Zonguldak'ta hayatı felç etti. Bir gemi Zonguldak açıklarında batarken mürettebattan 1 kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Bugün geminin battığı yer tespit edilirken AFAD Başkanı Okay Memiş, kayıp 11 mürettebatı arama çalışmalarının o bölgede yoğunlaştığını açıkladı.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp 11 personel için gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü. Hava şartlarının kısmen iyileşmesi üzerine denizden ve havadan da çalışmalara başlandı. Bölgede AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin katılımıyla kayıp 11 personelin bulunması için karadan, denizden ve havadan çalışma yürütülüyor. Öte yandan geminin 12 kişilik mürettebatından birinin cansız bedenine dün ulaşılmıştı.

GEMİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Bugün Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve AFAD Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle iletişim kaybedilen Türk bayraklı gemi ve mürettebatını arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Memiş, "Zonguldak'ta batan geminin konumunu tespit ettik. 25 metre derinlikte. Arama kurtarma çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdık. Kayıp 11 personelle ilgili şu an bir gelişme yok. Orası askeri bir bölge. Gemi limana yanaşmayı çalışmış ama dalgalardan paramparça olmuş. Yüzey taraması yapıyoruz çünkü dün bulunan cansız bedeni tahmin etmediğimiz bir bölgede bulduk." dedi.

DENİZCİNİN SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI: HAKKINIZI HELAL EDİN

Batan "Kafkametler" adlı geminin telsizcisi Mustafa Nacar'ın olay anında ailesine attığı son mesaj ortaya çıktı. Nacar'ın "Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz" yazdığı görüldü. Öte yandan gemi ve mürettebatı arama çalışmalarında, gemi batığını yerinin tespit edildiği belirtildi.