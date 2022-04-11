Zonguldak açıklarındaki deprem - Son Dakika

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Büyük tehlike kapıda! G.Saray, 117 yıllık tarihinde daha kötü bir senaryoyla karşılaşmadı

Merkez üssü Karadeniz açıkları olan deprem sonrası Zonguldak genelinde 112 acil hattına herhangi bir ihbarın gelmediği belirtildi. Sondaj çalışmalarının sürdüğü Sakarya Gaz Sahası'nda da herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

AFAD'ın verilerine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent merkezi ve ilçelerinde de hissedilirken, bazı vatandaşlar ise depremi hissetmediklerini belirtti.

Öte yandan sondaj çalışmalarının sürdüğü Sakarya Gaz Sahası'nda herhangi bir olumsuzluk olmadığı ve Zonguldak genelinde 112 acil hattına herhangi bir ihbarın gelmediği öğrenildi.

(Onur Altındağ/İHA)