Zonguldak Adliye Önündeki Silahlı Kavga Kamerada
54 dakika önce
Boşanma davası sonrası adliye önünde silahlı kavga 1 ağır yaralı (2)ADLİYE ÖNÜNDEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADAZonguldak Adliyesi önünde meydana gelen silahlı kavgada, Selçuk Koçaklı'nın yaralanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Boşanma davası sonrası adliye önünde silahlı kavga
1 ağır yaralı (2)
ADLİYE ÖNÜNDEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA Zonguldak
Adliyesi önünde meydana gelen silahlı kavgada, Selçuk
Koçaklı'nın yaralanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonet kasasında giden grubun aracının adliye önünde durduğu görülüyor. Peşinden koşan grupla kamyonet kasasından inenler arasında çıkan kavgada H.K. üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak Selçuk Koçaklı'ya ateş ediyor. Selçuk Koçaklı, karnına isabet eden kurşunla yerde kalırken H.K.'nin kalabalığa doğru ateş etmek istediği ancak silahının tutukluk yaptığı görülüyor. Hemen ardından gelen iki jandarma personeli, havaya ateş ederek olayın daha da büyümesini önlüyor. Hastanede tedavisi süren Selçuk Koçaklı'nın ise ameliyatının iyi geçtiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:08 Kaynak: DHA
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