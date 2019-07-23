ZONGULDAK AĞAÇ YEDİUYURU RAHATSIZ OLMASIN DİYE EVE GİRMİYOR
1 saat önce
Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Yenidoğanlar köyünde oturan Recep Akman, fındık bahçesindeki dağ evine yuva yapan koruma altındaki nadir görülen ağaç yediuyuruna gözü gibi bakıyor.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:45 Kaynak: DHA
'ın Alaplı
İlçesi Yenidoğanlar köyünde oturan Recep Akman, fındık bahçesindeki dağ evine yuva yapan koruma altındaki nadir görülen ağaç yediuyuruna gözü gibi bakıyor. Hayvan rahatsız olmasın diye dağ evini çok fazla kullanmadıklarını anlatan Recep Akman, Geçen yıl ve bu yıl 4'er yavrusu oldu. Burada bizimle yaşamını sürdürüyor dedi. Türkiye
'de koruma altına alınan kemirgen türler arasında yer alan ve görenlerin sincap ya da fare sandığı ender görülen ağaç yediuyuru, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Yenidoğanlar Köyünde Recep Akman'a ait dağ evine geçen yıl yuva yaptı. Recep Akman, önce fare sandığı hayvanın nadir görülen ağaç yediuyuru olduğunu görünce şaşırdı. Tavana yuva yapan hayvanın rahatsız olmaması için evini kullanmamaya başlayan Recep Akman, sadece hayvanı kontrol için eve gitmeye başladı. Üremesi için rahat bir ortamın olması gereken ağaç yediuyuru, Recep Akman'ın dikkati sayesinde geçen yıl ve bu yıl 4'er yavru doğurdu. Yavruları büyüyerek ayrılsa da geçen yıl gelen ağaç yediuyurunun evin etrafından ayılmadığını anlatan Recep Akman, şöyle dedi
Fındık bahçesini içinde ahşaptan bir dağ evimiz var. Buraya fındık sezonu öncesi geliriz. Geçen yıl geldiğimde fareye benzettiğim bir kemirgen türüne rastladım. Uzaklaştırmak istedim. Ancak kuyruğunu farklı olduğunu görünce internette araştırma yaptım. Ülkemizde ender görülen yediuyur olduğunu gördüm. Geçen yıl ve bu yıl 4'er yavrusu oldu. Burada doğal ortamında yaşıyor. Ağaçlara çıkıyor. Bazen evin içine giriyor. Bizleri izliyor. Yanımıza kadar geliyor. Fındık veriyoruz. Burada bizimle doğal bir ortamda yaşamını sürdürüyor.ö
Gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisiyiz Mahalle arasında ezilmiş halde bulunan 3 metrelik su yılanı korku yarattı Emekli Orgeneral Saygun uyardı: Bu sıranın sonunda Türkiye var İçişleri Bakanı Soylu'dan göçmen açıklaması: "Bu yıl 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz"