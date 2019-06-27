Son Dakika Haberleri: ZONGULDAK AĞACA BAĞLAYARAK PASTAYA BOĞDULAR
Son Dakika Güncel Haber

ZONGULDAK AĞACA BAĞLAYARAK PASTAYA BOĞDULAR

45 dakika önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, doğum günlerini kutladığı arkadaşlarının yüzüne pasta sürmesiyle bilinen Hayrettin Yavuz, kendi doğum gününde şaka yaptığı kişiler tarafından ağaca bağlanarak pastaya boğuldu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, doğum günlerini kutladığı arkadaşlarının yüzüne pasta sürmesiyle bilinen Hayrettin Yavuz, kendi doğum gününde şaka yaptığı kişiler tarafından ağaca bağlanarak pastaya boğuldu. Yüzü ve vücudu arkadaşlarının sürdüğü pastalarla kaplanan Hayrettin Yavuz'un o anları arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçedeki bir kafede çalışan Hayrettin Yavuz, arkadaşlarının doğum günlerini getirdiği pastalarla kutluyordu. Mumu üfleyen arkadaşlarının yüzüne pastayı sürerek şaka yapmasıyla bilinen Hayrettin Yavuz, kendi doğum gününde ise arkadaşlarının sürpriziyle karşılaştı. Hayrettin Yavuz'u kafe önündeki ağaca bağlayan arkadaşları, 'doğum günün kutlu olsun' ve 'intikam' sloganları atarak yanlarında getirdikleri pastayı yüzüne attı. Pasta Hayrettin Yavuz'un yüzü başta olmak üzere vücudunun büyük bölümüne sürüldü. Hızını alamayan arkadaşları, kafeden aldıkları ketçabı da Hayrettin Yavuz'un üzerine döktü.Hayrettin Yavuz'un arkadaşları, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medayada da büyük ilgi gördü.
ZONGULDAK AĞACA BAĞLAYARAK PASTAYA BOĞDULAR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:11 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pasaportsuz seyahat dönemi başlıyor Uyuşturucu kullanma suçundan hapis cezası alan rapçi Ezhel aylık gelirini açıkladı Şov yapan paraşütçü askerin, çatıya çarptığı anlar kameraya yansıdı Oyuncu Jemma Lucy, çıplak videolarını satışa çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 15:56:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ZONGULDAK AĞACA BAĞLAYARAK PASTAYA BOĞDULAR
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]