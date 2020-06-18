ZONGULDAK Ağaca tırmanan yavru ayı görüntülendi - Son Dakika

Ağaca tırmanan yavru ayı görüntülendi

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, orman muhafaza memuru yavru ayının ağaca tırmanması cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Devrek ilçesinde bulunan Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü'nde, Karadere Orman İşletme Şefliğinde görevli orman muhafaza memuru Yalçın Karayanık, dün sabah saatlerinde Kiraz çatı mevkiinde denetim yaptığı sırada ilginç bir görüntü ile karşılaştı. Kızılçam ağacına tırmanan 1 yaşlarındaki yavru ayıyı gören Yalçın Karayanık, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre orman muhafaza memuruna bakan yavru ayı daha sonra ağaca doğru tırmanmaya devam etti.