Son Dakika › Güncel › ZONGULDAK Alaplı'ya gelenlerin ateşi ölçülüyor - Son Dakika
ZONGULDAK Alaplı'ya gelenlerin ateşi ölçülüyor
6 saat önce
Alaplı'ya gelenlerin ateşi ölçülüyorZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri uygulama yaparak kente girenlerin ateşini ölçüyor.
Alaplı'ya gelenlerin ateşi ölçülüyor
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri uygulama yaparak kente girenlerin ateşini ölçüyor.
İstanbul Karayolu'nun Alaplı girişinde koronavirüs önlemleri kapsamında jandarma ve polis ekipleri, giriş yapan araçları durduruyor. Ekipler, sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçerken, gerekmedikçe dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuyor. Kentin giriş çıkışlarını 24 saat kontrol altında tutan güvenlik güçleri, köyleri de kontrol ederek şehir dışından gelenleri kayıt altına alıyor. Ekipler, şehir dışından gelenleri 14 günlük karantina süresine uymaları için uyarıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:51 Kaynak: DHA
Son Dakika Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu Bolu'da karantinaya alındıkları yurttan sosyal medya paylaşımı yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı