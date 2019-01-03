Zonguldak Aldığı Darbe Nedeniyle Çenesi Kırılan Sokak Köpeği İçin Seferber Oldular

Aldığı darbe nedeniyle çenesi kırılan sokak köpeği için seferber oldularZonguldak'ta, aldığı darbe nedeniyle çenesi kırılan ve üniversite öğrencileri tarafından bulunan 'Paşa' adı verilen sokak köpeğinin, sosyal medyada başlatılan kampanyanın yanı sıra Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı'nın...

Aldığı darbe nedeniyle çenesi kırılan sokak köpeği için seferber oldular



Zonguldak'ta, aldığı darbe nedeniyle çenesi kırılan ve üniversite öğrencileri tarafından bulunan 'Paşa' adı verilen sokak köpeğinin, sosyal medyada başlatılan kampanyanın yanı sıra Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı'nın da desteğiyle tedavisine başlandı. Polis, öğrencilerin tekme atılması sonucu köpeğin çenesinin kırıldığı iddiası üzerine araştırma başlattı.



Bülent Ecevit Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup üniversite öğrencisi, Kozlu ilçesinde sokakta yaralı ve bitkin halde golden cinsi sokak köpeği buldu. Çenesi kırık olduğu için beslenemeyen sokak köpeği, özel veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner hekim Gökmen Koç, 'paşa' adı verilen sokak köpeğinin tedavisine hemen başladı. Üniversite öğrencileri de sosyal medya hesaplarından köpeğin tedavi masrafları için yardım kampanyası başlattı.



POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI



Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı da yardım kampanyasına duyarsız kalmadı. Turanlı, köpeğin fotoğrafının paylaşıldığı sosyal medya hesabına yorumda bulunarak köpeğin tedavisi için destek olunacağını ayrıca yaralanmasıyla ilgili de araştırma yapılacağını ifade etti. Üniversite öğrencileri de köpeğin tekme atılması sonucu çenesinin kırılmış olabileceğini iddia etti. Köpeğin bulunduğu Kozlu İlçe Polis Merkezi Amirliği de köpeğin nasıl yaralandığını tespit etmek için çalışma başlattı. Veteriner kliniğine gelen bir polis, köpeğin durumu hakkında bilgi aldı.



AMELİYAT OLACAK



Veteriner hekim Gökmen Koç, köpeğin çenesinde meydana gelen kırık nedeniyle bugün ameliyat edileceğini söyledi. Köpeği yaklaşık 45 gün gözetim altında tutacaklarını anlatan Koç, şöyle dedi



Geldiğinde genel durumu iyiydi fakat korkmuştu. Bir travmaya maruz kalmış. Tekme mi trafik kazası mı şu an bilemiyoruz. Bir gözü görmüyor. Akşam vakti köpek sürüsünden kaçarken de sert bir yere çarpma ihtimali de var. Nedenler araştırılıp öğrenebilir. Mobesselere bakılır. Emniyetimiz konuyla ilgileniyor. İnşallah görülen yerde olmuştur. Araba kazasına pek anımsatmıyor. Daha çok bir sivri, yani lokal olarak bir yerden darbe almış. Araba kazası olsa surat tamamıyla dağılabilirdi. Toparlayacak inşallah.



Duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Koç, Biz köpeğin tedavisi için sadece çıkan masrafları hesapladık. Bu güzel davranışa bizimde katkımız olsun istedik. İyi insanların olması çok güzel. Onların sayesinde bizde müdahale edebiliyoruz. Gerçekten bunlar bir emek. Allah razı olsun hepsinden. Bizde elimizden geldikçe daha fazla hayvanın, daha fazla canın tedavisini gerçekleştireceğiz. dedi.

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