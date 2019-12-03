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Zonguldak alkollü sürücü bisikletliye çarptı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobil, bisikleti ile yaya geçidinden geçen Kemal Y.?ye (65) çarptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobil, bisikleti ile yaya geçidinden geçen Kemal Y.?ye (65) çarptı. 1.53 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Mehmet Y.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kaza öğle saatlerinde, Ereğli Devrim Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Y. yönetimindeki 67 TZ 299 plakalı otomobil, bisikletiyle yaya geçidinden geçen Kemal Y.?ye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Kemal Y.?yi tedavisi için özel hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı test sonucu Mehmet Y.'nin 1.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Mehmet Y.'nin ehliyetine 6 ay el konurken, 1032 lira ceza kesildi.

Kazada yaralanan Kemal Y.?nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, gözaltına alınan Mehmet Y. karakola götürüldü.

Zonguldak alkollü sürücü bisikletliye çarptı

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:28 Kaynak: DHA
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