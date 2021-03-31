Zonguldak Amfibi ve Sürüngenleri sergisi açılacak - Son Dakika

Mağara araştırmacısı Engin Zaman, Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Prof. Dr.Ufuk Bülbül ve Dr.Halime Koç Gür'le beraber 'Zonguldak Amfibi ve Sürüngenleri' adı altında kitap ve fotoğraf sergisi açacak.

Zonguldaklı mağara araştırmacısı Engin Zaman, Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Ufuk Bülbül ve Dr. Halime Koç Gür'le beraber Zonguldak'ta ki 29 sürüngenin yer aldığı, 'Zonguldak Amfibi ve Sürüngenleri' adı altında kitap ve fotoğraf sergisi açacak. Sergi 6 Nisan 12: 30'da Güzel Sanatlar Galerisinde vatandaşın beğenisine sunulacak.

Engin Zaman, "Güzel bir çalışma oldu. Hocalarımızla beraber 9 yıldır bu çalışma için uğraştırdık. Bu çalışma içerisinde Zonguldak'ta yaşayan ve bilmediğimiz 29 tür yer alıyor. Güzel bir açıklamayla kitap haline dönüştürdük. Salı günü kitabımızı fotoğraf sergisiyle beraber açacağız. Herkesi bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK