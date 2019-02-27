Zonguldak Aniden Bastıran Kar Etkili Oldu
1 saat önce
Zonguldak'ta aniden bastıran kar yüksek kesimlerde etkili oldu.
Zonguldak
'ta aniden bastıran kar yüksek kesimlerde etkili oldu.
Zonguldak'ta, aniden bastıran kar yüksek kesimler kar yağışı ile beyaza büründü. Ormanlar ve yaylalar beyaz örtü ile kaplandı. Zonguldak kent merkezinde aralıklarla yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar düştü. Kentin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanların beyaz örtü ile kaplanması ile güzel görüntüler oluştu. Zonguldak Elvanpazarcık Beldesinde yoğun kar yağışı etkili olurken, beyaz örtü ile kaplandı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:38 Kaynak: İHA
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