Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

31.08.2022 16:59
Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak-Ankara karayolunda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip taklalar atarak ters döndü.

Zonguldak- Ankara karayolunda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip taklalar atarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak-Ankara karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, 78 EY 161 plakalı otomobil yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak, karşı yöne geçip taklalar atarak ters döndü. Kazada H.E. ve S.E. olmak üzere 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri H.E. ve S.E.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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