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ZONGULDAK Apartmandan düşen Ali toprağa verildi

48 dakika önce

Apartmandan düşen Ali toprağa verildiZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 6 katlı binanın beşinci katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 2 yaşındaki Ali Çelik, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Apartmandan düşen Ali toprağa verildi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 6 katlı binanın beşinci katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 2 yaşındaki Ali Çelik, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Uyuyan Güzel Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Evin bir odasında oynayan Ali Çelik, anne Sevgül Çelik'in mutfakta olduğu sırada evin penceresinden aşağıya düştü. Beton zemine düşen Ali Çelik, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Çelik'in ölüm haberi Sevgül-Sunalp Çelik çiftini yasa boğdu.
Ali Çelik için Kepez Cami'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. İnşaat firması sahibi baba Sunalp Çelik, cenazede taziyeleri kabul etti. Ali Çelik, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
ZONGULDAK Apartmandan düşen Ali toprağa verildi
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:05 Kaynak: DHA
Kepez, Zonguldak, Güncel
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