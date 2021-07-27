Zonguldak, aşılamada Türkiye ortalamasını geçti - Son Dakika

Zonguldak, aşılamada Türkiye ortalamasını geçti

Vatandaşlardan "Ve Zonguldak'a" dönmemek için aşı çağrısı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bayram dönüşü kent merkezinde yaşanan yoğunluk tedirgin ediyor. Kentte birinci ve ikinci doz olmak üzere 580 bin 511 doz aşı uygulaması gerçekleştirildi.

Dokuz günlük bayram tatilinin ardından vaka sayılarının ülke genelinde yeniden yükselişe geçmesi Zonguldak'ta da tedirginliğe neden oldu. 30 büyükşehir ile birlikte adı sıkça anılan Zonguldak'ta bir taraftan aşılama oranı da artış gösteriyor. Sarı tabloda yer alan Zonguldak'ta aşılama oranı yüzde 68,7 ile Türkiye oranı olan yüzde 64'ü aştı.

Sağlık Bakanlığı'nın 27 Temmuz verilerine göre 326 bin 569'u birinci doz, 218 bin 422'si ikinci doz olmak üzere toplamda 580 bin 511 doz aşı uygulaması yapıldı.

Haftalık vaka sayılarına göre Zonguldak'ta vaka sayıları 10-16 Temmuz tarihleri arasında her 100 binde 26,29'a ulaştı. Zonguldak Valiliği de vaka sayılarının arttığına dikkat çekerek, "Koronavirüsle mücadele için lütfen rehavete kapılmayalım. En büyük gücümüz aşımızı mutlaka olalım. Maske, mesafe ve temizlik hepimiz için" uyarısında bulundu.

"Kısıtlamaların geri gelmesini istemeyiz"

Esnaflık yapan Fatih Uyum isimli genç, "Zonguldak'ta son iki üç gündür vaka sayıları artış gösterdi. Biz esnaf olarak da sosyal mesafe, maskeleri takmalarını öneriyoruz. Bu şekilde devam ederse de tekrardan kısıtlamaların gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Böyle bir şey olsun istemeyiz. Dün Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama var. 26 milyon halen aşı olmamış. Biz kendimiz de dün akşam ikinci doz aşımızı olduk. Aşı olmayı kesinlikle tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"Aşı olmak bu işin en baştaki çözümlerinden biri"

Mustafa Bilge isimli vatandaş ise aşının önemine dikkat çekerek, "Vakalar artış gösteriyor. Aslında bunun sebebini tam olarak bilemiyoruz. İnsanlar artık sıkıldı. Bütün dünyada böyle. Kısıtlamaların tekrar gündeme gelmesi söz konusu. İnsanların duyarlı olması lazım. Zor bir durum. Vaka sayılarıyla ilgili herhalde Sağlık Bakanlığı tedbirleri alacak sanırım. Ben iki doz aşımı oldum. Şimdi üçüncü aşımı olacağım. Doktor arkadaşlarımız var. Soruyoruz. Aşı olmak bu işin en başta çözümlerinden geliyor. Aşı olma oranları düşük. İnşallah herkes aşısını olur, olması da gerekiyor" şeklinde konuştu.