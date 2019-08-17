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ZONGULDAK ATV'den düşen yaşlı adam yaralandı

36 dakika önce

ATV'den düşen yaşlı adam yaralandıZonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen ATV'nin sürücüsü Muzaffer Ünlü (85) ağır yaralandı.

ATV'den düşen yaşlı adam yaralandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen ATV'nin sürücüsü Muzaffer Ünlü (85) ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Ünlü, kullandığı ATV'nin kontrolünü kaybederek köprü girişinde düştü. Başını beton zemine düşerek ağır yaralanan Muzaffer Ünlü'ye sağlık ekiplerini müdahalede bulundu. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muzaffer Ünlü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Plakası ve ruhsatı olmayan ATV polis ekipleri tarafından otoparka çekildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)
Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:21 Kaynak: DHA
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