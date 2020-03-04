Zonguldak av tüfeğiyle vurulan köpek için yardım bekleniyor - Son Dakika
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Zonguldak av tüfeğiyle vurulan köpek için yardım bekleniyor

6 saat önce

Av tüfeğiyle vurulan köpek için yardım bekleniyorZONGULDAK'ta, tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle Nazif B.'nin(65) av tüfeğiyle ateş ederek vurduğu 'Boncuk' isimli köpeğin tedavisi yapıldı.

Av tüfeğiyle vurulan köpek için yardım bekleniyor

ZONGULDAK'ta, tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle Nazif B.'nin(65) av tüfeğiyle ateş ederek vurduğu 'Boncuk' isimli köpeğin tedavisi yapıldı. Hayvansever Seda Mercan köpeğin 1500 TL tutan tedavi masrafları için destek istedi. Dün öğle saatlerinde Rat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Nazif B. komşusu A.Ş.'ye ait boncuk isimli köpeğe bahçesine girip tavuklarına zarar verdiğini iddia ederek ruhsatsız av tüfeğiyle ateş etti. Acı içinde yere yığılan köpek, veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Ameliyat edilen köpek hayati tehlikeyi atlattı. Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Nazif B.?ye ise sosyal medyadan büyük tepki geldi. Nazif B.?nin daha önce de iki kez köpeklere saldırıda bulunduğu ve bir köpeği de sakat bıraktığı iddia edildi.

Hayvansever Seda Mercan, köpeğin yaklaşık 1500 TL tutan klinik masrafları için destek istedi. Bu tür olaylar için caydırıcı cezaların gelmesi gerektiğini ifade eden Mercan, "Sokak hayvanları gönüllüleriyiz biz. Belediye ekiplerinden telefon geldi. Köpeğin tüfekle vurulduğunu söyledi. Ben polise haber verdim. Tüfekle vurmuş bahçeye girmiş diye. Köpek zaten tavuk kadar. Üçüncü vakasıymış. Emniyete götürdüler ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Muhtemelen devam edecek yapmaya. Biz destek bekliyoruz maddi anlamda. Çünkü barınağımız yok. Yeterli imkanlarımız olmadığı için kliniğe aldırıyoruz. Bu tür ruh hastaları yüzünden bizler uğraşıyoruz maalesef. Hayvanın korkusuna bakın. İnsanoğlundan korkmuş." dedi.

Zonguldak av tüfeğiyle vurulan köpek için yardım bekleniyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:38 Kaynak: DHA
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