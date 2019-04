Zonguldak Ayakkabı Boyacısı Kazandığı Parayla Sokak Hayvanlarına Bakıyor

Ayakkabı boyacısı kazandığı parayla sokak hayvanlarına bakıyor Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde ayakkabı boyacısı Hüseyin Öztürk(37), günlük kazancının yarısıyla sokak hayvanlarını besliyor. Öztürk'ün sokak hayvanlarına olan sevgisini bilen ilçe halkı da destek olmak için ayakkabılarını boyatıyor.Kürkükler köyünde yaşayan Hüseyin Öztürk, uzun yıllardır ilçe merkezinde ayakkabı boyacılığı yapıyor. Sokak hayvanlarına olan sevgisiyle bilinen Hüseyin Öztürk, günlük kazancının yarısıyla hayvanları besliyor. Kazandığı parayla her akşam yiyecekler alarak sokak hayvanlarını besledikten sonra evine giden Hüseyin Öztürk'ün bu davranışı halk tarafından takdir ediliyor. Hüseyin Öztürk'ün bu davranışını bilenler de ayakkabılarını boyatarak destek olmaya çalışıyor. Hüseyin Öztürk, her gün yanına gelen bir sokak köpeğini besleyerek başladığını ardından ise ilçedeki tüm sokak köpeklerini beslemeye başladığını söyledi. Bunu gönülden yaptığını anlatan Hüseyin Öztürk, Her gün her öğlen köpeklere yemek veriyorum. Benim bu olayım esnafın 'dost' adı verdiği köpek ile başladı. Her gün yanıma geliyordu. Bende ona ekmek veriyordum. Yanımdan ayrılmamaya başladı. O var diye başka köpeklerde geldi. Şu anda 4 tane köpeği düzenli besliyorum. Akşam ilçe merkezini gezerek sokak köpeklerini besliyorum. dedi.SABAH BEKLİYORLAR, AKŞAM MİNİBÜSE KADAR EŞLİK EDİYORLARSokak köpeklerinin her sabah kendisini köy minibüsü durağında beklediğini, akşamda durağa kadar bıraktıklarını anlatan Hüseyin Öztürk, şöyle dediHer gün kazancımdan ekmek arası döner alıyorum. Benim yanımdan ayrılmıyorlar. Sabah burada bekliyorlar. Akşam arabaya kadar bindiriyorlar. Bunlar gerçek dost. Bazıları böyle dost olmuyor. İlçede sokak köpeklerine olan sevgim duyulunca destek için ayakkabılarını boyatanlar da oluyor. Onlara da teşekkür ediyorum.Alaplı'da yaşayan Yasin Ören de, alın teriyle kazandığı parayla sokak köpeklerine bakan Hüseyin Öztürk'e ayakkabılarını boyatarak destek olduklarını söyledi.