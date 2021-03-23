ZONGULDAK Babanın dikkati Uslu ailesini ölümden kurtardı - Son Dakika

Babanın dikkati Uslu ailesini ölümden kurtardı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazını fark eden Ramazan Uslu, eşi ve 4 çocuğunu uyandırarak 112 Acili aradı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Uslu ailesi, hastaneye kaldırıldı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 05.00 sıralarında Orhanlar Mahallesi Tokmaklar Sokak'ta bulunan apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiklerini anlayan Ramazan Uslu (50) 112 Acili aradı. Evin pencelerini açarak eşi ve 4 çocuğunu uyandıran Uslu, sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Kısa sürede eve ulaşan sağlık ekipleri Uslu ailesine müdahalede bulundu. Ramazan Uslu ile eşi Aysel Uslu (47), çocukları ambulansla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Evdeki dumanı fark ederek uyanan Ramazan Uslu'nun dikkati sayesinde ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.