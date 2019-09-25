Zonguldak babasından miras kalan 1949 model cipe gözü gibi bakıyor

Babasından miras kalan 1949 model cipe gözü gibi bakıyor

Zonguldak'ta şoför Muzaffer Kılınç (62), babasından kalan 1949 model Willys marka cipi ilk günkü gibi koruyarak bugünlere getirdi. Otomobilde babasının, annesinin ve hayatının mutlu ve üzüntülü günlerinin hatırası bulunduğunu anlatan Muzaffer Kılınç, Bu aracı görünce annem, babam, kardeşlerim aklıma geliyor. Eski günler aklıma geliyor. Her şeyimizi bu araçla yaptık. Bir ara 100 bin lira veren oldu. Satmayı düşünmedimö dedi.

Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde şoför olarak görev yapan Muzaffer Kılınç, babasının uzun yıllar dolmuş taksi olarak kullandıktan sonra garajda sakladığı 1949 Willys marka cipi kullanmaya karar verdi. Muzaffer Kılınç, Bursa'ya götürdüğü aracına 35 bin lira harcadı. Çürüyen ve paslanan yerleri tamir edilen, motoru bakımdan geçirilen cip, ilk günkü görüntüsüne kavuştu. Cipi günlük aracı olarak kullanan Muzaffer Kılınç, her gün bakımını yaptığı aracına özenle bakıyor. Aracı görenler ise fotoğraf çektirerek araç hakkında bilgiler alıyor. Muzaffer Kılınç, hatıralarıyla dolu olduğu için cipi satmaya kıyamadığını söyledi. Aracında babasının, annesinin ve gençliğinin izlerini gördüğünü anlatan Muzaffer Kılınç, şöyle dedi

Ben 62 yaşındayım. Araç benden daha yaşlı durumda. Sıfıra yakın satın almıştı. Çocukken babam şofördü ben muavinlik yapardım. Köylere bu araçla müşteri getirirdik. Babam ölünce vicdanım el vermedi ve yaptırmaya karar verdim. 35 bin liraya yakın para harcadım. Araç çalışır durumda Bursa'ya götürdüm ve orada yaptırdım. Şu anda günlük kullandığım bir araç. Görenler parmakla gösteriyor. Çok beğeniliyor. Arkadaşlarımın düğünlerinde gelin arabası oluyor. Çok mutlu oluyorlar. Bende duygulanıyorum, mutlu oluyorum. Onların mutlu günlerine bir hatıra olarak kalıyor bu araç. Bu aracı görünce annem, babam kardeşlerim aklıma geliyor. Hep eski günler aklıma geliyor. Her şeyimizi bu araçla yaptık. Duygulanıyorum, eski anılarım aklıma geliyor.ö

'100 BİN LİRA TEKLİF ETTİLER SATMADIM'

Aracı gören birçok kişinin çalıştığı kuruma gelerek fotoğraf çektirdiğini ve satın almak istediğini anlatan Muzaffer Kılınç, İnternette 100 bin Euro olarak bahsediliyor. Fiyatlar yüksek. Ben değer biçmiyorum. Satmakta aklıma gelmedi. İsteyen çok. Telefon numaramı istiyorlar, adresimi alıyorlar. Bu şekilde gittiği yere kadar gidecek. Bir ara 100 bin lira veren oldu. Satmayı düşünmedimö dedi.