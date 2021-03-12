ZONGULDAK Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdü - Son Dakika

Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdü

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, babası Yalçın Karadöngel'i (43) tüfekle vurarak öldüren E.K. (17) ifadesinde babasıyla telefonda tartıştıklarını, kendisine küfredip tehditlerde bulunduğunu öne sürerek, "Evin önünde küfredip bana bağırarak geliyordu. Bir an belinde silah var gibi gördüm. Korkutmak için ateş ettim. Yere düşünce panikledim. Elini beline götürüyor sandım ve bir kez daha ateş ettim" dedi.

Olay, dün, Kilimli ilçesi Karadon Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçisi Yalçın Karadöngel, kuruma ait lojman önünde tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından Yalçın Karadöngel'in oğlu E.K (17) gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen E.K., savcılık ifadesinde babasını kendisinin vurduğunu itiraf etti. E.K. ifadesinde, babasının eve sürekli alkollü geldiğini ve zaman zaman kendisini darbederek tehditlerde bulunduğunu anlattı. Olay günü de babasının telefonda kendisine küfrederek tehditlerde bulunduğunu söyleyen E.K., "Bana bir şey yapacak diye korktum. Babamın da tabancası vardı. Yanında taşırdı. Tüfeği ikinci el eşya sattığımız iş yerinden aldım. Evin önünde küfredip bana bağırarak geliyordu. Bir an belinde silah var gibi gördüm. Korkutmak için ateş ettim. Yere düşünce panikledim. Elini beline götürüyor sandım ve bir kez daha ateş ettim. Bana bir şey yapacak diye korktum. Ardından ambulansı aradım." dedi.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI

E.K., savcılıktaki ifadesinin ardından av tüfeğini sakladığı yeri göstermek için olay yerine götürüldü. Polis ve savcı eşliğinde yer gösteren E.K., metruk binaya sakladığı tüfeği polis ekiplerine teslim ederek evin önünde babasını nasıl vurduğunu anlattı. Ardından tekrar adliyeye götürülen E.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

Bu arada, E.K.?nin sosyal medya hesabından bir süre önce paylaştığı babasıyla çektirdiği bir fotoğrafın altına, 'Baba candır, gölgesi yeter' yazması dikkat çekti.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

HABER: Gürkay GÜNDOĞAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)-