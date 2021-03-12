ZONGULDAK Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdü - Son Dakika

ZONGULDAK Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdü

12.03.2021 11:39

Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdüZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, babası Yalçın Karadöngel'i (43) tüfekle vurarak öldüren E.K. (17) ifadesinde babasıyla telefonda tartıştıklarını, kendisine küfredip tehditlerde bulunduğunu öne sürerek, "Evin önünde küfredip bana bağırarak geliyordu.

Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdü

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, babası Yalçın Karadöngel'i (43) tüfekle vurarak öldüren E.K. (17) ifadesinde babasıyla telefonda tartıştıklarını, kendisine küfredip tehditlerde bulunduğunu öne sürerek, "Evin önünde küfredip bana bağırarak geliyordu. Bir an belinde silah var gibi gördüm. Korkutmak için ateş ettim. Yere düşünce panikledim. Elini beline götürüyor sandım ve bir kez daha ateş ettim" dedi.

Olay, dün, Kilimli ilçesi Karadon Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçisi Yalçın Karadöngel, kuruma ait lojman önünde tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından Yalçın Karadöngel'in oğlu E.K (17) gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen E.K., savcılık ifadesinde babasını kendisinin vurduğunu itiraf etti. E.K. ifadesinde, babasının eve sürekli alkollü geldiğini ve zaman zaman kendisini darbederek tehditlerde bulunduğunu anlattı. Olay günü de babasının telefonda kendisine küfrederek tehditlerde bulunduğunu söyleyen E.K., "Bana bir şey yapacak diye korktum. Babamın da tabancası vardı. Yanında taşırdı. Tüfeği ikinci el eşya sattığımız iş yerinden aldım. Evin önünde küfredip bana bağırarak geliyordu. Bir an belinde silah var gibi gördüm. Korkutmak için ateş ettim. Yere düşünce panikledim. Elini beline götürüyor sandım ve bir kez daha ateş ettim. Bana bir şey yapacak diye korktum. Ardından ambulansı aradım." dedi.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI

E.K., savcılıktaki ifadesinin ardından av tüfeğini sakladığı yeri göstermek için olay yerine götürüldü. Polis ve savcı eşliğinde yer gösteren E.K., metruk binaya sakladığı tüfeği polis ekiplerine teslim ederek evin önünde babasını nasıl vurduğunu anlattı. Ardından tekrar adliyeye götürülen E.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

Bu arada, E.K.?nin sosyal medya hesabından bir süre önce paylaştığı babasıyla çektirdiği bir fotoğrafın altına, 'Baba candır, gölgesi yeter' yazması dikkat çekti.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

HABER: Gürkay GÜNDOĞAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)-

ZONGULDAK Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdü
ZONGULDAK Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdü
ZONGULDAK Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdü
ZONGULDAK Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdü

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Bakan müjdeyi verdi! 424 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi
Önce kitap sonra röportaj! FETÖ elebaşına destek yağdıran Yunanistan sabrımızı sınıyor Önce kitap sonra röportaj! FETÖ elebaşına destek yağdıran Yunanistan sabrımızı sınıyor         
13:34
Belhanda ile yolları ayıran Galatasaray'da sular durulmuyor! Onyekuru da topun ağzında Belhanda ile yolları ayıran Galatasaray'da sular durulmuyor! Onyekuru da topun ağzında         
13:18
Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor         
12:45
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek         
11:54
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
11:30
4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir 4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir         
10:41
İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti         
10:17
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti         
09:32
Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu         
08:36
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı         
00:00
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 13:46:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ZONGULDAK Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei