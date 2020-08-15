ZONGULDAK BABASININ KIBRIS'TA KULLANDIĞI CİPİN AYNISI İÇİN 150 BİN LİRA HARCADI - Son Dakika

ZONGULDAK BABASININ KIBRIS'TA KULLANDIĞI CİPİN AYNISI İÇİN 150 BİN LİRA HARCADI

ZONGULDAK'ta avukat Serkay Kuyumcu(40), babası Ayhan Kuyumcu'nun Kıbrıs'ta kullandığı cipin benzerini 17 bin liraya hurda olarak satın aldı.

ZONGULDAK BABASININ KIBRIS'TA KULLANDIĞI CİPİN AYNISI İÇİN 150 BİN LİRA HARCADI, System.String[]

ZONGULDAK'ta avukat Serkay Kuyumcu(40), babası Ayhan Kuyumcu'nun Kıbrıs'ta kullandığı cipin benzerini 17 bin liraya hurda olarak satın aldı. 1952 model cipe 150 bin lira harcayarak orijinal parçalarıyla ilk günkü haline dönüştüren Serkay Kuyumcu, "Çok büyük bir ilgi odağı oldu. Görenler 'askerlik anılarım aklıma geldi' diyor" dedi.

Avukat Serkay Kuyumcu, 2015 yılında vefat eden Kıbrıs gazisi babası Ayhan Kuyumcu'nun savaş sırasında çektirdiği fotoğrafta bulunan cipin aynısını bulmak için araştırma yapmaya başladı. Klasik otomobil tamiri yapan bir arkadaşı sayesinde aracı hurda olarak bulan Serkay Kuyumcu, 17 bin liraya satın aldı. Kamyonet kasasında tamirhaneye götürülen 1952 model wilys m38 marka askeri cip, baştan sona restore edilmeye başlandı. Cipin yüzde 70 oranında parçası Almanya, Fransa ve Filipinler'den getirtilirken, yüzde 30'u ise Türkiye'de ki klasik otomobil tamircileri ile koleksiyonerlerden temin edildi. Orijinaline uygun şekilde 150 bin lira harcanarak 16 ayda tamamlanan cipin son hali ise görenleri şaşırttı. Cipin hurda halini bilenler, yeni halini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Serkay Kuyumcu, eşi Şükran Kuyumcu'nun da desteğiyle Kıbrıs gazisi babasının fotoğrafında gördüğü cipin birebir aynısını toplayabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu aracı seçmemdeki amaç rahmetli babam 1974 Kıbrıs harekatında muharip gazi olması. O dönemde ben bundan çok etkilenmiştim. Ben bu aracı babamın askerlik fotoğraflarında gördüm. Oradan merak saldım ve böyle bir aracı yeniden yapıp dedelerinden çocuklarına bir miras kalsın istedim. O amaçla başladım ve sonrasında hiçbir şey esirgemedim. Hurda ve oldukça kötü durumdaydı. Kupasını Flipinler'den getirttik. Onun dışında birçok ekipmanı Fransa'dan ve Almanya'dan getirttik. Parçaların yüzde 70'i buralardan geldi. Zonguldak'ta Erkan Çiçek ustamız tarafından toplandı. Çok değerli birçok ustamızla birlikte 1.5 yılda aracı getirdik. Oldukça keyifli ve mutlu bir zaman yaşıyoruz kendisiyle." dedi.

İLGİ ODAĞI OLDU

Kentte aracıyla seyir halinde olduğunda birçok kişinin ilgisini çektiğini anlatan Kuyumcu, "Çok büyük ilgi odağı oldu. Görenler askerlik anılarım aklıma geldi diyor. Böyle bir aracı bulmak için oldukça aradım. Ruhsatında 'willys m38' yazan araba bir veya iki tanedir Türkiye'de. ya da ben öyle biliyorum. Bu aracı bana ustam buldu. Bir koleksiyonerden satın aldık. Onun projesiydi ama o başlamadan biz ondan devir alıp bu aracı bu hale getirdik. Şu an için satma düşüncemiz yok. Öncelikli olarak çocukların zevki ve hevesinde uygun hareket etmek istiyorum. İleri ki günlerde onlar satmak isterlerse satarlar ama şu an öyle bir düşüncem yok." diye konuştu.

Zonguldak, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 09:04

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK BABASININ KIBRIS'TA KULLANDIĞI CİPİN AYNISI İÇİN 150 BİN LİRA HARCADI - Son Dakika
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