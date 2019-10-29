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Son Dakika Güncel Zonguldak bacaklarından vuruldu, sandalyede oturup, sağlık ekibini bekledi

Zonguldak bacaklarından vuruldu, sandalyede oturup, sağlık ekibini bekledi

51 dakika önce

Bacaklarından vuruldu, sandalyede oturup, sağlık ekibini beklediZonguldak'ın Ereğli ilçesinde A.K. (36), iş yerinin önünde Mustafa B.'yi (72) tabancayla bacaklarından vurarak, yaraladı.

Bacaklarından vuruldu, sandalyede oturup, sağlık ekibini bekledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde A.K. (36), iş yerinin önünde Mustafa B.'yi (72) tabancayla bacaklarından vurarak, yaraladı. Sağlık görevlileri gelene kadar esnaf tarafından sandalyeye oturtulan Mustafa B., soğukkanlılığıyla dikkat çekti.

Olay, öğleden sonra, Ereğli'ye bağlı Müftü Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Araç alım satım işiyle uğraşan Mustafa B., iş yerinin önünde otururken, yanına A.K. yaklaştı. Bu sırada tabancasını çıkaran A.K., bilinmeyen nedenle Mustafa B.'ye ateş açtı. Bacaklarına isabet eden 2 kurşunla yaralanan Mustafa B.'ye ilk müdahaleyi esnaf yaptı. Sağlık görevlileri beklenirken, sandalyeye oturtulan Mustafa B., soğukkanlılığıyla dikkat çekti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Mustafa B.'yi ambulansla özel hastaneye götürdü. Polis, olay sonrası kaçan A.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Zonguldak bacaklarından vuruldu, sandalyede oturup, sağlık ekibini bekledi

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 07:59 Kaynak: DHA
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Bacaklarından vuruldu, sandalyeye oturup ambulansı bekledi! Soğukkanlılığıyla dikkat çekti
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