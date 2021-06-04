Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta "Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni"nde konuştu. (3)
Erdoğan: "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı' - Son Dakika