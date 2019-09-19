Zonguldak balıkçı teknesinde, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi
22 dakika önce
Balıkçı teknesinde, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildiZONGULDAK'ın Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağında, teknede 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:56 Kaynak: DHA
Balıkçı teknesinde, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi
ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağında, teknede 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.
Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, barınaktaki balıkçı teknesinde kaçak mazot olduğu ihbarını aldı. Dün gece saatlerinde tekneye yapılan baskında, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Kaçak mazot, İl Özel İdaresi yetkililerince tankerle tekneden alındı. Olayla ilgili emniyete götürülen tekne kaptanı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Türk Telekom hisseleri satışa çıkıyor Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Rumları uyardı: Türk kıta sahanlığında arama yapılmayacak Kılıçdaroğlu'ndan "2023'te Cumhurbaşkanlığı adayıyım" diyen İnce hakkında ilk açıklama: Şu anda bizim gündemimizde değil Motorine 15 kuruş indirim geldi