Son Dakika Haberleri: Zonguldak balıkçı teknesinde, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak balıkçı teknesinde, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi

22 dakika önce

Balıkçı teknesinde, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildiZONGULDAK'ın Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağında, teknede 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.

Balıkçı teknesinde, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağında, teknede 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.

Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, barınaktaki balıkçı teknesinde kaçak mazot olduğu ihbarını aldı. Dün gece saatlerinde tekneye yapılan baskında, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Kaçak mazot, İl Özel İdaresi yetkililerince tankerle tekneden alındı. Olayla ilgili emniyete götürülen tekne kaptanı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Zonguldak balıkçı teknesinde, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Telekom hisseleri satışa çıkıyor
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Rumları uyardı: Türk kıta sahanlığında arama yapılmayacak Kılıçdaroğlu'ndan "2023'te Cumhurbaşkanlığı adayıyım" diyen İnce hakkında ilk açıklama: Şu anda bizim gündemimizde değil Motorine 15 kuruş indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 19:19:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak balıkçı teknesinde, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]