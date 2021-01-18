Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri için "yoğun kar" uyarısı - Son Dakika

Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yarın sabah saatlerine kadar yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'de yer yer yoğun kar yağışları gerçekleşiyor.

Kar yağışının, yarın sabah saatlerine kadar Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yoğun (20-50 santimetre) devam etmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.