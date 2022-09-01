Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çaycuma'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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