Sakarya, Bolu, Zonguldak, Karabük, Kocaeli, Düzce ve Bartın'da bayram namazı kılındı - Son Dakika

Bolu, Zonguldak, Karabük, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Bartın'da vatandaşlar bayram namazını eda etti.

Bolu'da vatandaşlar bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gelmeye başladı.

Kentteki tüm camiler bayram namazı için gelen vatandaşlarla doldu.

Tarihi Yıldırım Bayezid Camisi'ne gelen vatandaşlar da, saf tutarak bayram namazını eda etti.

Çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan namazda salavat getirilmesiyle manevi atmosfer oluştu.

Zonguldak

Zonguldak'ta vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını kılmak için Kepez Tepe Camisi'ni doldurdu.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Büyükleri ile namaza gelen çocuklara bayram harçlıkları verildi.

Karabük

Karabük'te de Ramazan Bayramı namazını kılmak için vatandaşlar camilere akın etti.

Safranbolu Merkez Camisi'ne gelen cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Bayramlaşmada, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünel ile Niyazi Güneş ve AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı'da yer aldı.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, farklı mimari dokuya sahip camiye akın etti.

Namazın kılınması, hutbenin okunması ve duanın ardından vatandaşlar bir birleriyle bayramlaştı.

Sakarya

Sakarya'da da bayram namazı öncesi vatandaşlar Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Gazi Camisi'ni doldurdu.

Camiye sığmayan vatandaşlar cami bahçesinde de saf tuttu.

Namazın ardından dua eden vatandaşlar bayramlaştı.???????

Kocaeli

Kocaeli'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Kentte her yaştan vatandaş, bayram namazını kılmak için camilerde saf tuttu.

Kentin simge yapılarından tarihi Fevziye Camisi'ni dolduran cemaat, namazını eda etti. Namazın kılınması, hutbenin okunması ve duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Vali Seddar Yavuz, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, İslam beldelerinde akan kan, göz yaşı ve zulmün son bulmasını Allah'tan niyaz etti.

Vatandaşlara katkıda bulunmak için yürütülen "Gönülden Gönüle Projesi" hakkında bilgi veren Yavuz, projeye devam edeceklerini, vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Bayram günleri kutlama için silahla ateş edilmemesi gerektiğini belirten Yavuz, bayramda trafiğe çıkacakların da kurallara uymalarını tavsiye etti.

Bartın

Bartın'da da vatandaşlar, bayram namazını kılmak için Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camileri başta olmak üzere şehirdeki camilere gitti.

Çocukların da ilgi gösterdiği bayram namazı sonrasında vatandaşlar bayramlaştı.