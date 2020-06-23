Zonguldak Belediye Başkanı Alan'dan esnafa destek - Son Dakika

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Belediye Kültür Müdürlüğü öncülüğünde yerel esnaf için başlatılan "Covid Günleri Zonguldak" kampanyasına katılan esnafı ziyaret etti.

Alan, gazetecilere yaptığı konuşmada, "Covid Günleri Zonguldak" adı altında bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Zabıta ekiplerinin yaklaşık 10 gündür esnafı gezerek fiyatlarında indirim yapmak isteyen firmaların indirim oranlarını aldığını anımsatan Alan, şöyle konuştu:

"Kampanyamızı 6 Temmuz'da bitireceğiz. Maksat pandemi sürecinde maddi sıkıntı yaşayan veya yaşayabilecek esnaflarımızın yanında olduğumuzu göstermektir. Buradan vatandaşlarımıza çağrımız, mümkün olduğu kadar esnaflarımızı tercih edelim ve destek olalım. Müşterilerine belirledikleri oranda indirim yapan esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Biz Zonguldaklı hemşehrilerimizin bu indirimlerden faydalanmalarını istiyoruz. Bu tür etkinliklerimiz normalleşme süreci boyunca devam edecek. Yerel esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz."