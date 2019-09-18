Zonguldak Belediye Başkanı Alan'dan ziyaret

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak Kızılay Kan Merkezi çadırını ziyaret etti.

Alan, kent merkezindeki İsmet İnönü Parkı'nda açılan Kızılay çadırını ziyaret ederek, eski mesai arkadaşları ve gönüllü kan bağışçılarıyla sohbet etti.

Ömer Selim Alan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kan vererek hayat kurtarıldığını vurguladı.

Kanın yapılamayan tek şey olduğunu ifade eden Alan, "Sağlığımız yerindeyken kanımızı paylaşmak lazım ki ihtiyaç olduğu zaman diğer gönüllü bağışçılarımızın paylaştığı kanlarla şifa bulalım, hayata tutunalım. Kan bulunamadığı için hiç birimiz bir sevdiğimizin canının yanmasını istemeyiz. Sağlığımız yerindeyken 20 dakikamızı ayıralım Kızılay çadırımızda, kan merkezimizde, otobüsümüzde Türkiye'nin neresi olursa olsun kanımızı paylaşalım ki, ihtiyaç sahiplerimizin yüzü gülsün." ifadesini kullandı.