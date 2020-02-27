Zonguldak Belediye Başkanı: İranlı TIR şoförlerinin testleri negatif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak Belediye Başkanı: İranlı TIR şoförlerinin testleri negatif çıktı - Son Dakika

Zonguldak Belediye Başkanı: İranlı TIR şoförlerinin testleri negatif çıktı

6 saat önce

İRAN'dan Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasına malzeme getiren İranlı 16 TIR şoförü, hastanede gözlem altında tutulmaya devam ediyor.

Zonguldak Belediye Başkanı: İranlı TIR şoförlerinin testleri negatif çıktı, System.String[]
İRAN'dan Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasına malzeme getiren İranlı 16 TIR şoförü, hastanede gözlem altında tutulmaya devam ediyor. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan şoförlerin testlerinin negatif çıktığını söyledi.

?Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'na (Erdemir) İran'dan malzeme getiren 5 TIR şoförü, dün öğle saatlerinde sağlık kontrolleri için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sayı ardından 13, gece saatlerinde ise 16'ya çıktı. Test sonuçlarının bugün açıklanması beklenirken, İranlı şoförler hastanede gözlem altında tutulmaya devam ediyor.Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kızılay Kan Merkezi'nin düzenlediği kan bağışı kampanyası sırasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Hastanede gözlem altında tutulan TIR şoförlerinin testlerinin negatif çıktığını söyleyen Alan, "İranlı şoförlerden alınan tahliller negatif çıktı. Boşuna panik yapmaya gerek yok. Özellikle hijyen noktasında çok tedbirli olmamız gerekiyor. Arkadaşlarımız da tedbir amaçlı gözlem altında tutuldular. İlk testler negatif çıktı ve arkadaşlarımızın ateşlerinin hepsinin düştüğü haberini aldık. İnşallah bu şekilde bir sıkıntı yaşamadan atlatacağız. Panik yapmamalıyız sadece tedbirli almalıyız. Bakanlığımız, Valiliğimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz her an için teyakkuzdayız. Vatandaşlarımızın yazılı ve görsel basında okuduğu haberlerden etkilenmemesi mümkün değil, ama panik yerine daha çok tedbirli olmak gerekiyor. Özellikle hijyen konusunda çok dikkatli olmak zorundayız. Mümkün olduğunca tedbiri elden bırakmadan bu süreci sıkıntısız bir şekilde atlatırız" dedi.


- Zonguldak
Zonguldak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:53 Kaynak: DHA
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