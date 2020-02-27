Zonguldak Belediye Başkanı: İranlı TIR şoförlerinin testleri negatif çıktı(2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak Belediye Başkanı: İranlı TIR şoförlerinin testleri negatif çıktı(2) - Son Dakika

Zonguldak Belediye Başkanı: İranlı TIR şoförlerinin testleri negatif çıktı(2)

6 saat önce

İYİ OLDUKLARINI SÖYLEDİLERZonguldak'ta gözlem altında tutulan İranlı 16 TIR şoförü hastanede görüntülendi.

Zonguldak Belediye Başkanı: İranlı TIR şoförlerinin testleri negatif çıktı(2), System.String[]

İYİ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER Zonguldak'ta gözlem altında tutulan İranlı 16 TIR şoförü hastanede görüntülendi. Hastanedeki odalarından gazetecilere el sallayan ve neşeli oldukları gözlenen şoförlerden birinin Türkçe konuşarak, "İyiyiz Allah'a şükür." dediği duyuldu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:26 Kaynak: DHA
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