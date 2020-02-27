Zonguldak Belediye Başkanı: İranlı TIR şoförlerinin testleri negatif çıktı(2) - Son Dakika

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Zonguldak Belediye Başkanı: İranlı TIR şoförlerinin testleri negatif çıktı(2)
6 saat önce
İYİ OLDUKLARINI SÖYLEDİLERZonguldak'ta gözlem altında tutulan İranlı 16 TIR şoförü hastanede görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:31 Kaynak: DHA
İYİ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER
Zonguldak'ta gözlem altında tutulan İranlı 16 TIR şoförü hastanede görüntülendi. Hastanedeki odalarından gazetecilere el sallayan ve neşeli oldukları gözlenen şoförlerden birinin Türkçe konuşarak, "İyiyiz Allah'a şükür" dediği duyuldu.
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