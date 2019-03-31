Zonguldak Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ömer Selim Alan...
1 dakika önce
Zonguldak Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Ömer Selim Alan kazandı.
Zonguldak
Belediye Başkanlığını AK Parti
adayı Ömer Selim Alan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ömer Selim Alan 24 bin 739, CHP
adayı Hayati Açıkgöz
22 bin 622 oy aldı.
-Alan'ın özgeçmişi-
Ömer Selim Alan, 1979'da Zonguldak'ta doğdu. İlköğretim ve lise tahsilini Zonguldak TED Koleji'nde tamamladı. Ardından Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi'nden mezun olan Alan, 2005 yılından bu yana Zonguldak Türk Kızılay
Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü görevini yürüttü.
Evli ve iki çocuğu olan Alan, 2014 ve 2018 yılları arasında Zonguldakspor Kulübü doktoru ve 2012-2018 yılları arasında AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı İl Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak hizmet verdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:53 Kaynak: AA
Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı
Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı
Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı
DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı