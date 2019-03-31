Son Dakika Haberleri: Zonguldak Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ömer Selim Alan...

Zonguldak Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ömer Selim Alan...

1 dakika önce

Zonguldak Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Ömer Selim Alan kazandı.

Zonguldak Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ömer Selim Alan..., System.String[]
Zonguldak Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Ömer Selim Alan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ömer Selim Alan 24 bin 739, CHP adayı Hayati Açıkgöz 22 bin 622 oy aldı.

-Alan'ın özgeçmişi-

Ömer Selim Alan, 1979'da Zonguldak'ta doğdu. İlköğretim ve lise tahsilini Zonguldak TED Koleji'nde tamamladı. Ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Alan, 2005 yılından bu yana Zonguldak Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü görevini yürüttü.

Evli ve iki çocuğu olan Alan, 2014 ve 2018 yılları arasında Zonguldakspor Kulübü doktoru ve 2012-2018 yılları arasında AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı İl Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak hizmet verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:53 Kaynak: AA

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