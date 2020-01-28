Zonguldak Belediyesi'nden kısa film yarışması - Son Dakika
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Zonguldak Belediyesi'nden kısa film yarışması

6 saat önce

Zonguldak Belediyesi tarafından ilki düzenlenecek olan "Neler Oluyor Hayatta" İsimli kısa film yarışması düzenlenecek.

Zonguldak Belediyesi'nden kısa film yarışması, System.String[]

Zonguldak Belediyesi tarafından ilki düzenlenecek olan "Neler Oluyor Hayatta" İsimli kısa film yarışması düzenlenecek.


Zonguldak Belediyesi halkın sorunlarına ve çözüm önerilerine sanatsal bakış açısıyla değerlendirmek amacıyla ilk kez Kısa Film yarışması düzenliyor. Sanat değeri yüksek kısa filmlerin yapımını özendirmek ve bu alanda da gelişimi destelemek amacıyla düzenleyeceği yarışmanın son katılım tarihinin 15 Mayıs 2020 olarak açıkladı. Kısa film yarışmasının teması "Neler Oluyor Hayatta" olarak belirlendi. Yarışmanın sonucu 6 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek gala gecesiyle açıklanacak.


Yarışmaya katılan filmlerin değerlendirilmesi sonucunda jüri kazanan filmlerin hak sahiplerine birincilik ödülü olarak 4 bin TL, ikincilik ödülü olarak 2 bin TL, yarışmayı üçüncü olarak tamamlayan filme ise bin TL para ödülü verilecek. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:42 Kaynak: İHA
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