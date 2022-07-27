Çalışma ruhsatı, çalışma izin belgesi, fiyat tarifesi ve ehliyet kontrolü yanı sıra taksimetre kuralına uyulup uyulmadığı gibi konularda kontroller yapan ekipler, gerekli bilgilendirme ve uyarılarda da bulundu. Yolcuların taleplerini de taksici esnafına ileten görevliler, belirli takvim doğrultusunda denetimlerin devam edeceği bilgisini verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Emniyet ve zabıtadan taksi ve minibüslere denetim - Son Dakika

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