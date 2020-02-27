Zonguldak Belediyesince kan bağışı kampanyası düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak Belediyesince kan bağışı kampanyası düzenledi - Son Dakika

Zonguldak Belediyesince kan bağışı kampanyası düzenledi

6 saat önce

Zonguldak Belediyesi ile Zonguldak Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Zonguldak Belediyesince kan bağışı kampanyası düzenledi, System.String[]

Zonguldak Belediyesi ile Zonguldak Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kan bağışı kampanyasına kan vererek katkı sunan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen bağışta yaptığı konuşmada, Kızılay Kan Merkeziyle birlikte kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Şubat ve mart aylarında soğuk hava dolayısıyla Türk Kızılay'ının gönüllü kan bağışçılarına ulaşmakta sıkıntı yaşadığını ifade eden Alan, "Bu sebeple hastanelerimizin vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verme noktasında bir parça sıkıntı yaşadığı zor günlerdir. Biz de bu derdi en iyi bilenlerden biri olarak arkadaşlarımıza bu noktada yardımcı olmak adına duyarlılığın daha da yayılması için gönüllü kan bağışı kampanyası düzenledik. İnşallah burada alınan gönüllü kan bağışları ihtiyaç sahiplerine arkadaşlarımız tarafından ulaştırılır ve hasta yatağında kan bekleyen vatandaşlarımız da bir an önce hayata tutunurlar." diye konuştu.

Zonguldak, Kızılay, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zonguldak'ta koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan tır şoförlerinin sonuçları negatif çıktı
Ekrem İmamoğlu, Vefa Salman'ın görevden alınmasına tepki gösterdi: Hukuki değil siyasi bir karardır İdlib'deki gelişmeler sonrası Ankara'da acil güvenlik toplantısı yapıldı ABD, Almanya, Fransa ve İsveç'te 90 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 23:23:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak Belediyesince kan bağışı kampanyası düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]