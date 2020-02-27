Zonguldak Belediyesince kan bağışı kampanyası düzenledi - Son Dakika

Zonguldak Belediyesi ile Zonguldak Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kan bağışı kampanyasına kan vererek katkı sunan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen bağışta yaptığı konuşmada, Kızılay Kan Merkeziyle birlikte kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Şubat ve mart aylarında soğuk hava dolayısıyla Türk Kızılay'ının gönüllü kan bağışçılarına ulaşmakta sıkıntı yaşadığını ifade eden Alan, "Bu sebeple hastanelerimizin vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verme noktasında bir parça sıkıntı yaşadığı zor günlerdir. Biz de bu derdi en iyi bilenlerden biri olarak arkadaşlarımıza bu noktada yardımcı olmak adına duyarlılığın daha da yayılması için gönüllü kan bağışı kampanyası düzenledik. İnşallah burada alınan gönüllü kan bağışları ihtiyaç sahiplerine arkadaşlarımız tarafından ulaştırılır ve hasta yatağında kan bekleyen vatandaşlarımız da bir an önce hayata tutunurlar." diye konuştu.