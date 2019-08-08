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Zonguldak Belediyesinde "Halk Günü" toplantısı

48 dakika önce

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Halk Günü" toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Zonguldak Belediyesinde
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Halk Günü" toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.
Alan, toplantıda yaptığı konuşmada, şehrin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını plan ve program dahilinde teknik ekibiyle yapmaya çalıştıklarını belirtti.
Merkez ilçede bulunan 19 mahallede yer alan sorunları bildiklerini dile getiren Başkan Alan, "Bu nedenle hafta sonları özellikle sahaya çıkıyor, sıkıntıları yerinde inceliyoruz. Burada söz konusu en önemli konu, aciliyet sırası. Plan ve programlarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Halkımıza en iyi hizmeti sunmak ve daha yaşanabilir bir Zonguldak için, var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.
Ömer Selim Alan, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:38 Kaynak: AA
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