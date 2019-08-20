Zonguldak Belediyesinde "Halk Günü" toplantısı
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Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Halk Günü" toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:22 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Ömer Selim Alan
, "Halk Günü" toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.
Alan, toplantıda yaptığı konuşmada, şehrin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını plan ve program dahilinde teknik ekibiyle çözüm için çalıştıklarını belirtti.
Halk günü toplantılarında, birebir yaptığı görüşmelerin ve karşılıklı istişarelerin sorunların çözümü konusunda daha etkili olduğunu ifade eden Alan, "Vatandaşlarımız ile birlikte şehrimize hizmet etmek, yaşanan sorunları çözmeye çalışmak, görüş alışverişinde bulunmak, bizler için çok önemli. Halkımızın beklentilerini biliyoruz. Bu nedenle, planlamalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Hafta sonları özellikle mahallelerimizde gerekli incelemeleri gerçekleştiriyoruz. Allah'ın izniyle, vatandaşlarımıza güzel ve kalıcı hizmetler sunacağız. El ele, gönül gönüle, daha yaşanabilir bir Zonguldak için tüm gayretimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
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